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Fas tarih yazdı

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2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Fas, Portekiz'i 1-0 yendi ve yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

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Fas tarih yazdı
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Al Thumama Stadı'nda oynanan müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti. TRT 1 ve TRT 4K'dan ekranlara gelen maçta Fas sevindi. Portekiz'i 42'de El Nesyri'nin golüyle deviren Fas, adını yarı finale yazdırdı.

Fas maça; Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal ilk 11'iyle başladı.

Portekiz ise sahaya; Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Neves, Bernardo Silva, Otávio; Bruno Fernandes, João Félix, Gonçalo Ramos 11'iyle çıktı.

Turnuvanın sürpriz takımı Fas, 42. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle Portekiz karşısında 1-0 öne geçti.

Portekiz, 45. dakikada Bruno Fernandes'in şutunda gole çok yaklaştı. Portekizli yıldız, direği geçemedi.

Mücadelenin ilk yarısı Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın 51. dakikasında oyuna dahil oldu.

Beşiktaşlı Romain Saiss, 57. dakikada sakatlandı ve oyunu sedyeyle terk etti. 

Fas'ta Walid Cheddira, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın sonuna en az 8 dakika ilave edildi.

Geride kalan dakikalarda her iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince Fas, Portekiz'i 1-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Fas Milli Takımı futbolcuları ve teknik ekibi, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Bitiş düdüğüyle kutlamalara başlayan Fas oyuncuları, mutluluklarını tribündeki taraftarla da paylaştı.

Müsabakayı 44 bin 198 taraftarın takip ettiği açıklandı.

Fas, yarı finalde İngiltere-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

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Etiketler; #Dünya Kupası #Fas #Portekiz
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