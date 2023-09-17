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Eser, formayı astı

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Eser, formayı astı
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Birinci Lig ekibi Esentepe’nin başarılı ismi, takımın yıllarca gol yükünü çeken Eser Kan Cumartesi oynanan Doğan Türk Birliği maçı ile futbola veda etti. Takımı Esentepe ile oynanan karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Eser, 5 dakika saha içinde oynadıktan sonra arkadaşlarının omuzlarında Esentepe Erdal Barut stadında futbol yaşantısını noktalamış oldu.
 
 
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