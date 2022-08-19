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Ertürk, Baf’la ‘devam’ dedi

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Ertürk, Baf’la ‘devam’ dedi

Niyazi Ergülen
Aksa 1. Lig’in Güelyurt bölgesi takımlarından Baf Ülkü Yurdu genç futbolcusu Doğan Ertürk’le anlaşmaya vardı.
Ertürk, Baf Ülkü Yurdu yönetimiyle yaptığı son görüşme sonrasında takımda kalmaya karar verdi.
Genç futbolcu takımla antrenmanlara başladı.
 
 

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Etiketler; #Baf Ülkü Yurdu
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