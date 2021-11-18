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Ercan, çapraz bağ ameliyatı oldu

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Dörtyol takımının başarılı savunma oyuncusu Mustafa Ercan başarılı bir çapraz bağ ameliyatı geçirirken, sezonun son bölümünde sahalara dönebilecek

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Ercan, çapraz bağ ameliyatı oldu
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AKSA 1.Lig ekiplerinden Dörtyol takımının başarılı savunma oyuncusu Mustafa Ercan başarılı bir çapraz bağ ameliyatı geçirirken, sezonun son bölümünde sahalara dönebilecek.
Etik Hastanesinde Dr. Hüseyin Kalgay tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık bir buçuk saat süren operasyonda Mustafa Ercan’ın dizindeki çapraz bağlardaki yırtıklara müdahale edildi.
Pazartesi gününden itibaren fizik tedaviye başlayacak olan Mustafa Ercan için sürecin iyi devam etmesinin futbolcuya bağlı olduğunu belirten Dr.Hüseyin Kalgay, güçlü bir adale ve fizik yapısına sahip olan Mustafa Ercan’ın ameliyatında çapraz bağlarındaki yırtıklara müdahale edildiğini söyledi. Kalgay, Mustafa Ercan’ın çok başarılı geçen operasyon sonunda iyi bir çalışma programı uygulayarak yaklaşık altı ay sonra sahalara dönebileceğini söyledi.
Mustafa Ercan’ı hastanede ilk ziyaret eden kişi ise takımın deneyimli kalecisi Çağatay Gürler oldu.
 
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