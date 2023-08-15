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Engin Keleş, Cihangir’de

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Engin Keleş, Cihangir’de
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Süper Lig ekibi Cihangir, kadrosuna takviyelere devam ediyor.
Cihangir takımı, son olarak BTM 2. Lig ekibi Kırıkkale forması giyen orta saha oyuncusu Engin Keleş’i kadrosuna kattı.
Gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Engin, yeni takımı Cihangir'le antrenmanlara da başladı.
 
 
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