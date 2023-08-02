Emre Soytürk Cihangir’de

Mağusa Türk Gücü takımı bonservisi Cihangir’de olan Zihni Temelci’yi transfer ederken, bu transfere karşılık transfer sezonun başındaMTG'ninY.Dumlupınar'dan transfer ettiği Emre Soytürk de bonservisli olarak Cihangir Kulübü'ne verildi.
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