Emre Soytürk Cihangir’de

Mağusa Türk Gücü takımı bonservisi Cihangir’de olan Zihni Temelci’yi transfer ederken, bu transfere karşılık transfer sezonun başındaMTG'ninY.Dumlupınar'dan transfer ettiği Emre Soytürk de bonservisli olarak Cihangir Kulübü'ne verildi.

