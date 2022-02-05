Efsane, Çanakkale'yi rahat geçti

Lider Çetinkaya, düşme hattındaki Çanakkale karşısında zorlanmadan galip gelirken İbrahim Köse galibiyette ön plana çıktı. Çanakkale kalecisi İbrahim farkın artmasını önledi

Aksa Birinci Lig lideri Çetinkaya, düşme hattındaki Çanakkale karşısında özellikle ikinci devrede oldukça baskılı oynadığı maçı 3 golle kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırdı.Atatürk Stadında oynanan ve Ferhat Tuna’nın yönettiği maça Çetinkaya etkili başlarken, Çanakkale ilerleyen bölümde oyunda dengeyi kurdu. Çetinkaya devreyi 1 – 0 önde tamamladı.Dk 5 Soldan gelişen atakta Halil topu ortaya çevirdi. Ertan düzeltip düzgün bir vuruşla golü attı.1 0Dk 36 Arda topla ilerleyip Emre Nazik'e al da at dercesine bir pas verdi. Emre uygun durumda topu dışarı attı.Çetinkaya ikinci devreye İbrahim Köse ile başlarken, bu futbolcunun sağ kanattan geliştirdiği ataklarda rakibi adeta çökertti.İbrahim Köse’nin hazırladığı pozisyonlar Arda birçok net pozisyonda kaleci İbrahim’i geçemedi.Dk 52 Emre'nin pasında Arda'nın kaleciden seken şutunu İbrahim Köse ağlara gönderdi. 2 0Dakika 60’dan sonra İbrahim Köse'nin geliştirdiği ataklarda Arda 4 pozisyonda golü atamazken, kaleci İbrahim kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu.Dk78 İbrahim'in sağdan ortaya kestiği topta Arda'nın kaleciden dönen kafa şutunu Muammer tamamladı.3 0Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca 3 puanı alan Çetinkaya liderliğini sürdürdü.Çanakkale ise düşme hattında kaldı.