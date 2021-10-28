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Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar

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Yonpaş Dumlupınar – Cihangir A2 Süper Lig maçında meydana gelen kavgada, rakip takım futbolcularına yumruk atan Uğur Ertem, Arda Bayram ve Kemal Celal’a, toplam 14 maç ceza verildi

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Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüştü.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
“Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Yonpaş Dumlupınar TSK - Cihangir GSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında meydana gelen kavgada, yedek kulübesinden çıkıp koşarak rakip takım futbolcusuna yumruk attığı raporlardan tespit edilen Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Uğur Ertem ile karşılaşmada kavgaya karıştığı ve rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Arda Bayram’a, 4’er resmi müsabakadan men cezası verildi.
Rakibinin sırtına yumruk attığı ve olayların çıkmasına sebebiyet verdiği keza hakeme yönelik küfürler ettiği raporlardan tespit edilen Cihangir futbolcusu Kemal Celal’a 6 resmi müsabakadan men cezası verildi.”
 
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