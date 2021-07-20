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Dumlupınar sahada

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Dumlupınar sahada

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Pazartesi günü yeni sezona yönelik ilk saha çalışmasını Teknik Direktör Sedat Devecioğlu ve teknik ekip gözetiminde gerçekleştirdi.
Haziran ayında salon çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı ekip, bir süre önce Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu tarafından performans testine girmişti. Yonpaş Dumlupınar ilk saha çalışmasını 19 Temmuz Pazartesi günü Yonpaş Arena tesislerinde yaptı.
 

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Etiketler; #Dumlupınar #Süper Lig
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