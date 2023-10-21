Dumlupınar, Mağusa’ya lider döndü

Aksa Süper lige fırtına gibi giren Yonpaş Dumlupınar, çıktığı Göçmenköy deplasmanından 3-0 galip ayrılarak 5.hafta sonunda Liderlik koltuğuna averajla oturdu. Yonpaş Dumlupınar’ın gollerini Mert Güçlücan, Adjessa ve Osman Şanverdi attı

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Engin Akkagün, Emre Çevikdal

Göçmenköy: M.Özeralp, Bayram (46’Arda) Bilal, Reşit (67’M.İnanç) İ.Çıdamlı, Remzi, Mahmut, Kadir (46’Samet) Toure, Debouto (90’M.Amasyalı) Alaattin (67’Bekir)

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Adjessa, Olcay, Kadir, İsmail, Berke, Berk Büyükal (Berk Güçlücan) Mert (Osman) M.Altın (Nazım) Cedric (M.Batuhan) Mehmet Erol,

Goller: 8’Mert Güçlücan, 75’Adjessa, 78.Dk Osman Şanverdi (Y.Dumlupınar)



7.dakikada Yonpaş Dumlupınar atağında Mert Güçlücan soldan ceza alanına Kadir’den sıyrıldı ve Mehmet Özeralp’ın altından topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

58.dakikada Mert Güçlücan ceza alanı içinde müsait pozisyonda vuruşunu Mehmet Özeralp kurtardı.

59.dakikada bu kez Mehmet Altın ceza alanı içinde topla buluştu vuruşunu yine Mehmet Özeralp çıkardı.

70.dakikada altı pas içinde yine Mehmet Altın vurdu topu dışarı attı

75.dakikada Mehmet Erol’u defansın arkasına pasında Adjessa kaleci Mehmet Özeralp’ten sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi 2-0.

79.dakikada Berk Güçlücan topu sağdan getirdi ve arka direğe gönderdiği pası Osman Şanverdi ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı 3-0 kazanan konuk Dumlupınar liderlik koltuğuna oturdu.

