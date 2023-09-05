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Dumlupınar ikinci yabancısını da belirledi

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Yonpaş Dumlupınar, bir süredir denediği yabancı forvet Adjessa Danie Junior’u renklerine bağladı

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Dumlupınar ikinci yabancısını da belirledi
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Süper Ligin Mağusa bölgesi ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar kadrosuna ikinci yabancı futbolcuyu da kattı.
Hazırlık maçlarında forvet hattında başarılı performans gösteren Adjessa Danie Junior ile de bugün sözleşme imzalandı.
Başkan Mehmet Evram ve yöneticilerle bir araya gelen Danie Junior el sıkışarak anlaşma imzaladı.
Sarı kırmızılılar daha önce  orta alanına Cedric Kore'yi transfer etmişti.
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