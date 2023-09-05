Dumlupınar ikinci yabancısını da belirledi

Süper Ligin Mağusa bölgesi ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar kadrosuna ikinci yabancı futbolcuyu da kattı.
Hazırlık maçlarında forvet hattında başarılı performans gösteren Adjessa Danie Junior ile de bugün sözleşme imzalandı.
Başkan Mehmet Evram ve yöneticilerle bir araya gelen Danie Junior el sıkışarak anlaşma imzaladı.
Sarı kırmızılılar daha önce orta alanına Cedric Kore'yi transfer etmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.