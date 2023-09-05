Dumlupınar ikinci yabancısını da belirledi

Yonpaş Dumlupınar, bir süredir denediği yabancı forvet Adjessa Danie Junior’u renklerine bağladı

Süper Ligin Mağusa bölgesi ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar kadrosuna ikinci yabancı futbolcuyu da kattı.

Hazırlık maçlarında forvet hattında başarılı performans gösteren Adjessa Danie Junior ile de bugün sözleşme imzalandı.

Başkan Mehmet Evram ve yöneticilerle bir araya gelen Danie Junior el sıkışarak anlaşma imzaladı.

Sarı kırmızılılar daha önce orta alanına Cedric Kore'yi transfer etmişti.