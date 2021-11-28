Dumlupınar, Baf’a patladı

Yonpaş Dumlupınar, zayıf rakibi Baf Ülkü Yurdu karşısında biri ilk devrede beşi ise ikinci devrede olmak üzere 6 gol bularak, 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Baf Ülkü Yurdu ise galibiyetsiz son sırada kaldı

Stadyum: Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Turgay Misk,Mehmrt Ekşici,İsmail Egeli

Y.Dumlupınar: Türkkan,İsmail,Olcay,Mehmet Gürbıyık,Berke (Dk.80 Burak),Mert,Mehmet Altın (Dk.80 Berk Büyükkal),Tufan (Dk.70 Tahsin),Emre,Weston (Dk.80 Adewole),Osman Şanverdi (Dk.62 Eray)

BÜY: Erdoğan,İbrahim Hatay,Ekrem,Hasan Sedatgil,Doğan (Dk.80 Türbay),Yıldız,Mustafa Gardiyanoğlu,Metin,Ömer (Dk.63 Hasan Bucak),Osman Yıldız (Dk.20 Hüseyin Hürben),Hüseyin Paşa (Dk.80 Mehmet Eren)

Goller: 14.Dk Osman Şanverdi, 54 ve 83. Dk Mert, 68 (P) ve 73.Dk Weston, 85.Dk Eray (Y.DUMLUPINAR)



AKSA Süper Lig'de 11.hafta karşılaşmasında

Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Osman Şanverdi, Mert Güçlücan (2) , Quesi Weston (2) ve Eray Vudalı kaydetti.

14.Dk: Y.Dumlupınar atağında Tufan kullandığı serbest atışta topu arka direkte boş pozisyondaki Osman’a doğru gönderdi. Osman’ın vuruşunda top filelere gitti. Y.Dumlupınar 1-0 BÜY

54.Dk: Y.Dumlupınar atağında Berke hızla rakip yarı alana yöneldi ve topu Mert ile buluşturdu. Mert’in sert şutunda top filelere gitti. Y.Dumlupınar 2-0 BÜY

68.Dk: Y:Dumlupınar’da kazanılan penaltı atışını kullanan Weston topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 3-0 BÜY

73.Dk: Y.Dumlupınar atağında ceza alanın açılan topa Weston vurdu ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 4-0 BÜY

84.Dk: Y.Dumlupınar atağında Mert ceza sahası üzerinde yaptığı trivela vuruşuyla topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 5-0 BÜY

85.Dk: Y.Dumlupınar atağında Eray ceza sahası dışından etkili bir vuruşla topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 6-0 BÜY

Bu sonuçla Yonpaş Dumlupınar puanını 17'ye yükseltirken, Baf Ülkü Yurdu 3 puanda kalarak ligib dibinden kurtulamadı. Ligde 12.haftada Yonpaş Dumlupınar, Lefke deplasmanına konuk olurken, Baf Ülkü Yurdu da Merit Alsancak Yeşilova'yı ağırlayacak.



Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük StadıTurgay Misk,Mehmrt Ekşici,İsmail EgeliTürkkan,İsmail,Olcay,Mehmet Gürbıyık,Berke (Dk.80 Burak),Mert,Mehmet Altın (Dk.80 Berk Büyükkal),Tufan (Dk.70 Tahsin),Emre,Weston (Dk.80 Adewole),Osman Şanverdi (Dk.62 Eray)Erdoğan,İbrahim Hatay,Ekrem,Hasan Sedatgil,Doğan (Dk.80 Türbay),Yıldız,Mustafa Gardiyanoğlu,Metin,Ömer (Dk.63 Hasan Bucak),Osman Yıldız (Dk.20 Hüseyin Hürben),Hüseyin Paşa (Dk.80 Mehmet Eren)14.Dk Osman Şanverdi, 54 ve 83. Dk Mert, 68 (P) ve 73.Dk Weston, 85.Dk Eray (Y.DUMLUPINAR)AKSA Süper Lig'de 11.hafta karşılaşmasında Yonpaş Dumlupınar ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan maçta kazanan 6-0'lık skorla ev sahibi Yonpaş Dumlupınar oldu.Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Osman Şanverdi, Mert Güçlücan (2) , Quesi Weston (2) ve Eray Vudalı kaydetti.Y.Dumlupınar atağında Tufan kullandığı serbest atışta topu arka direkte boş pozisyondaki Osman’a doğru gönderdi. Osman’ın vuruşunda top filelere gitti.Y.Dumlupınar atağında Berke hızla rakip yarı alana yöneldi ve topu Mert ile buluşturdu. Mert’in sert şutunda top filelere gitti.Y:Dumlupınar’da kazanılan penaltı atışını kullanan Weston topu filelere gönderdi.Y.Dumlupınar atağında ceza alanın açılan topa Weston vurdu ve topu filelere gönderdi.Y.Dumlupınar atağında Mert ceza sahası üzerinde yaptığı trivela vuruşuyla topu filelere gönderdi.Y.Dumlupınar atağında Eray ceza sahası dışından etkili bir vuruşla topu filelere gönderdi.Bu sonuçla Yonpaş Dumlupınar puanını 17'ye yükseltirken, Baf Ülkü Yurdu 3 puanda kalarak ligib dibinden kurtulamadı. Ligde 12.haftada Yonpaş Dumlupınar, Lefke deplasmanına konuk olurken, Baf Ülkü Yurdu da Merit Alsancak Yeşilova'yı ağırlayacak.