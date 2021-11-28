Dumlupınar, Baf’a patladı

Stadyum: Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Turgay Misk,Mehmrt Ekşici,İsmail Egeli
Y.Dumlupınar: Türkkan,İsmail,Olcay,Mehmet Gürbıyık,Berke (Dk.80 Burak),Mert,Mehmet Altın (Dk.80 Berk Büyükkal),Tufan (Dk.70 Tahsin),Emre,Weston (Dk.80 Adewole),Osman Şanverdi (Dk.62 Eray)
BÜY: Erdoğan,İbrahim Hatay,Ekrem,Hasan Sedatgil,Doğan (Dk.80 Türbay),Yıldız,Mustafa Gardiyanoğlu,Metin,Ömer (Dk.63 Hasan Bucak),Osman Yıldız (Dk.20 Hüseyin Hürben),Hüseyin Paşa (Dk.80 Mehmet Eren)
Goller: 14.Dk Osman Şanverdi, 54 ve 83. Dk Mert, 68 (P) ve 73.Dk Weston, 85.Dk Eray (Y.DUMLUPINAR)
AKSA Süper Lig'de 11.hafta karşılaşmasında Yonpaş Dumlupınar ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan maçta kazanan 6-0'lık skorla ev sahibi Yonpaş Dumlupınar oldu.
Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Osman Şanverdi, Mert Güçlücan (2) , Quesi Weston (2) ve Eray Vudalı kaydetti.
14.Dk: Y.Dumlupınar atağında Tufan kullandığı serbest atışta topu arka direkte boş pozisyondaki Osman’a doğru gönderdi. Osman’ın vuruşunda top filelere gitti. Y.Dumlupınar 1-0 BÜY
54.Dk: Y.Dumlupınar atağında Berke hızla rakip yarı alana yöneldi ve topu Mert ile buluşturdu. Mert’in sert şutunda top filelere gitti. Y.Dumlupınar 2-0 BÜY
68.Dk: Y:Dumlupınar’da kazanılan penaltı atışını kullanan Weston topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 3-0 BÜY
73.Dk: Y.Dumlupınar atağında ceza alanın açılan topa Weston vurdu ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 4-0 BÜY
84.Dk: Y.Dumlupınar atağında Mert ceza sahası üzerinde yaptığı trivela vuruşuyla topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 5-0 BÜY
85.Dk: Y.Dumlupınar atağında Eray ceza sahası dışından etkili bir vuruşla topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 6-0 BÜY
Bu sonuçla Yonpaş Dumlupınar puanını 17'ye yükseltirken, Baf Ülkü Yurdu 3 puanda kalarak ligib dibinden kurtulamadı. Ligde 12.haftada Yonpaş Dumlupınar, Lefke deplasmanına konuk olurken, Baf Ülkü Yurdu da Merit Alsancak Yeşilova'yı ağırlayacak.
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