Dumlupınar, 68. yaş mutluluğunu yaşıyor

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, 68. kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşarken, bir kutlama mesajı yayınladı

Mehmet Evram başkanlığındaki Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, 68. kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşarken, bir kutlama mesajı yayınladı.

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübünden yayınlanan mesaj şöyle:

“Mağusa – Kuzey Kıbrıs'ta, Yeni İzmir bölgesinde 1953’ün yaz aylarında kurulan sarı – kırmızılı kulüp, bir avuç Türk’ün tek odalı ve Kurucu Başkan Naim Gülümser’e ait binadaki faaliyetlerine başladı. Kuruluş tarihi Dumlupınar Denizaltısı’nın batmış olduğu 1953 tarihine tesadüf ettiği için, kulübün ismi Dumlupınar Türk Spor Kulübü olarak karar verildi.

1958 yılından itibaren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı İkinci Lig’de mücadele etmeye başlayan Dumlupınar Türk Spor Kulübü, büyük imkansızlıklar içerisinde yarışan bir takım olmayı başardı. O zamanlar sporcular ayakkabı ve çoraplarını kendileri temin ediyordu. Dolayısıyla sporcular, kulübün bulduğu işlerde çalışıp gelir elde etmeye çalışıyorlardı.

1958-1963 yılları arasında rahmetli Necati Kayalp’ın da futbol antrenörlüğü yaptığı yıllardı ve o tarihte Gazimağusa’nın Karakol bölgesinde bulunan İngiliz askerlerine ait sahada antrenman yapılıyordu. Sonraki yıllarda ise antrenörlüğü futbolcuların arasından kaptanlık pazubandını giyenler yapıyordu.

1963 yılında Kıbrıs sorunlarının başlaması ile futbol müsabakaları da durdu. 1965’li yıllarda kulüp Gazimağusa’nın Sakarya bölgesine aktarıldı ve futbolcular bölükler arası imkanlar nisbetinde sporlarına devam ettiler. 1969 yılında yolların açılmasıyla birlikte ada insanı biraz olsun rahatladı ve tekrar spor müsabakaları başladı.

1974 yılında yapılan Barış Harekatı’ndan sonra şu an kullanılan kulüp binasına kavuşuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştuğunda Güney’den gelen göçmen kardeşlerimiz kulübü bugünlere taşıdı. Bugün ise kulüp nezdinde sahip olduğu birçok sporcu ile ülkenin en büyük spor kulüpleri arasındadır.Kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun!”

