Dörtyol’dan mucizevi dönüş

Lider Karşıyaka’yı konuk eden Dörtyol takımı 2-0 geriye düştüğü maçta 15 dakika içinde bulduğu 3 golle sahadan 3-2 galip ayrılarak ligde kalma yolunda umutlanırken, Karşıyaka önemli bir fırsatı tepti

Stat: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Serkan Özdenkçi, Baran Marangoz.

Dörtyol: Ahmet, Sergen, Ömer Kotbaş, Murat, Mustafa Ali, Ömer Güner, Mert, Batuhan, Berat, Selkan, Süleyman.

M.Karşıyaka: Seyit, Ertu, Talat, Mustafa, Arseven,Muhammed, Ali Özbahar, Hamis, Aksel, İlyas, Esin.

Goller: Dk. 64 Talat(K.K), Dk. 68 Selkan ve Dk. 78 Berat(Dörtyol), Dk. 35 Aksel ve Dk. 50 Esin(M.Karşıyaka)



Aksa 1. Ligin lideri Miracle Karşıyaka ile ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Dörtyol arasında Dörtyol Stadı’nda oynanan karşılaşmada Dörtyol 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3 -2 kazanarak önemli bir üç puana imza attı.

Karşılaşmanın ilk devresinde iyi oynayan konuk Karşıyaka aradığı golü de buldu.

35. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Dörtyol ceza alanı önünde topla buluşan Aksel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 - 1. Bu gol ilk devrenin de skoru oldu.

İkinci devreye yine iyi başlayan Karşıyaka oldu.

50. dakikada Karşıyaka atağında Aksel’in Dörtyol defansının arkasına attığı topla buluşan İlyas’ın şutunda kaleci Ahmet’in çeldiği topla buluşan Esin topu ağlara gönderdi ve skor 0 – 2 oldu.

64. dakikada Dörtyol’un kazandığı serbest vuruşta Selkan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Talat’ın ters vuruşunda top Karşıyaka ağlarıyla buluştu. 1 – 2

68. dakikada hızlı gelişen Dörtyol atağında Süleyman’ın ortasında Karşıyaka ceza alanı önünde topla buluşan Selkan’ın güzel vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 2 -2

78. dakikada yine hızlı gelişen Dörtyol atağında Selkan’ın pasıyla Karşıyaka ceza alanı içinde topla buluşan Berat topu ağlara göndererek skoru 3 – 2 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda Karşıyaka’nın çabası beraberliği getirmeyince maç Dörtyol 3 – Karşıyaka 2 şeklinde tamamlandı.

Bu sonucun ardından Karşıyaka 56 puanda kalırken, Dörtyol puanını 20 yaparak direk düşme potasından kurularak 14. sıraya yükseldi.

