Dörtyol’da zirve heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Birinci Ligde 13. hafta maçlarının programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

SFC Dörtyol ile Gençler Birliği arasında Adem Nural Stadında oynanacak olan zirvenin önemli maçını Emre Öztaşlı yönetecek.

13. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

11 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Karşıyaka – İncirli, Ergin Şahdur Stadı, Hüseyin Özkan

SFC Dörtyol – Gençler Birliği, Adem Nural Stadı, Emre Öztaşlı

Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal

China Bazaar Gençlik Gücü – Düzkaya, Atatürk Stadı, İsfendiyar Açıksöz

12 Aralık Pazar, Saat 14:00

Esentepe – Çetinkaya, Erdal Barut Stadı, Mustafa Öztugay

Yeni Boğaziçi - Miracle Değirmenlik, Osman Mehmet Ergün Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Bostancı Bağcıl – Maraş, Emek Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Görneç – Mormenekşe, 3 Şehitler Stadı, Serkan Durmaz

