Dörtyol, Görneç’i dağıttı

Stadyum:Görneç Üç Şehitler Stadı
Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Sertan Alkın, Ali Akçınar
Görneç: Hasan, Uysal, Mustafa Elisopalı, Halil, Ertunç, Can (Dk.46 Volkan), Mehmet Özsoy, Necati, Salih, Yunus, İsmet
Dörtyol: Ahmet, Selkan (Dk.64 Ömer), Sergen, Melih (Dk.46 Uğur), Ayberk, Emre, Berkant, Ahmet Gürlü (Dk.46 Ahmet Kırşan), Olgun (Dk.80 Murat), Mustafa Arslan (Dk.73 İskender), Berat
Goller: 9.Dk Melih, 25.(P),63, 81 ve 85.Dk Berkant, 37,40 ve 45.Dk Selkan (DÖRTYOL)
AKSA Birinci Ligde farklı hedeflerdeki 2 takımın maçında Dörtyol, Görneç’i 8 – 0 mağlup ederek 21 puana ulaştı. Görneç ise 1 puana ulaştı.
Dk 9 Ayberk'in şutunda kaleci Hasan'dan seken topu Melih ağlara yolladı. 0 1
Dk 25 Ayberk'in pasını alan Melih defansın müdahalesiyle düşürüldü. Hakan Muhtaroğlu penaltı noktasını gösterdi. Berkant'ın vuruşu ağlara gitti.
Dk 37 Serbest vuruşta Selkan’ın şutunda Hasan’dan sekip direğe de çarpan top ağlara gitti. 0 - 3
Dk 39 Ayberk pasında Melih'in şutunda Selkan’ın dokunuşu ağlara gitti. 0 4
Dk 45 Ceza alanına yapılan ortada Necati’den seken topu Selkan topu kaleye gönderdi. 0 - 5
Dk 63 Uğur'un sağdan ortasına uçarak kafa vuruşunda Berkant kafa ile golü attı.0-6
Dk 83 Soldan Ayberk'in ortasında golü atan Berkant hat trick yaptı. 0-7
Dk 78 Defans arkasına atılan topa hareketlenen Ayberk uygun durumdaki Berkant'ı gördü. Berkant golü attı. 0 - 8
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