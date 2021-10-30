Dörtyol, enginarı yedi bitirdi

Dörtyol, Ayberk’in yıldızlaştığı maçta Mormenekşe karşısında 7 farkla galip gelerek liderle arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan Mormenekşe en çok gol yiyen takımlar arasına girdi

Stadyum: AdemNural Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Cenk Aras Özfuttu, Mehmet Volkan Çelik

Dörtyol: Ahmet Vatanseven, Emre, Rıdvan (Dk 61 Ahmet Kırşan), Selkan (Dk 72 Ömer), Berkant, Ayberk, Melih (Dk 24 Eren), Ahmet Gürlü, Olgun, Mustafa, Berat

Mormenekşe: Mehmet Salih (25 Gökhan), Nasuh, Fetin (65 Burak), Aziz, İrfan (46 Hüseyin), Halil, Aykut, Süleyman, Mehmet Göreli (Dk 65Mustafa), Gökay, Sabri (Dk 46Tugay)

Goller: 44.Dk Berkant, 45.Dk Rıdvan, 53.,57,65 ve 82.Dk Ayberk, 74.Dk Ahmet Kırşan (Dörtyol)





AKSA 1. Lig 7. Hafta mücadelesinde şampiyonluk hedefindeki Dörtyol, golcüsü Ayberk’in yıldızlaştığı maçta Mormenekşe karşısında 7 farkla galip gelerek liderle arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Ayberk 1 penaltı vuruşunu değerlendirememesine rağmen, 4 gole imza attı.

Kaleci Mehmetsalih’in maçın başında hastanelik olmasıyla demoralize olan Mormenekşe tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. 7. Haftaya kadar en az gol yiyen takımlardan olan Mormenekşe en çok gol yiyen takımlar arasına girdi.

Maçın 3. Dakikasında Melih ile çarpışan kaleci Mehmetsalih, ambulansla hastaneye kaldırılırken, oyun 22 dakika durdu.

İlk devrenin son bölümünde etkili hücumcuları ile oyunu rakip yarı alana yıkan Dörtyol, Berkant ve Rıdvan ile devreyi 2 – 0 önde tamamladı.

İkinci devreye fırtına gibi başlayan Dörtyol, Ayberk’in art arda attığı 3 golle farkı 5’e çıkarırken, Ahmet Kırşan farkı 6 – 0 yaptı. Maçta son sözü ise Ayberk söyledi. 7 – 0

