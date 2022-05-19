Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu

Turkcell U-15 Ligi final maçında karşı karşıya gelen Doğan Türk Birliği ile K.Kaymaklı arasındaki mücadelenin normal süresi 0-0 tamamlanırken, penaltı atışları sonucunda rakibini 4-2 mağlup eden Doğan Türk Birliği şampiyon oldu

Stad: Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Saçar, Ali Eren Orçan, Yusuf Atlar

K.Kaymaklı:Hakkı, Bartu(Devran), Arkan, Hakkı, Arcan(Furkan), Derviş(Serhat), Kaya, Derin Barın, Berke, Celal.

Doğan T.Birliği: Murat(Denis), Ufuk, Remzi, Mertcan(Erol), Kamil, Efe, Cantuğ(Kemal), Selim(James), İrfan, Ceyhun, Vasfi.

Goller: Celal, Deran(K.Kaymaklı), İrfan, Erol, Kamil, Ufuk(Doğan T.Birliği)





Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Turkcell U15 Ligi'nde final maçı sonucunda Doğan Türk Birliği yıldızları şampiyon oldu.

Dün akşam saat 19.00'da başlayan Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki final maçında Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği takımları karşı karşıya geldi.

Baştan sona kıyasıya çekişme ve heyecana sahne olan U15 finalinde normal süre golsüz eşitlikle sona erdi. Normal süresi 80 dakika oynanan U15 final maçının kazananını penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında İrfan, Erol, Kamil ve Ufuk ile dört gol bulan Doğan Türk Birliği U-15 takımı rakibi K.Kaymaklı’nın Celal ve Deran’la iki gol atması sonucunda şampiyonluğa ulaştı.

KKTCELL U15 Ligi finalinde penaltılarda Küçük Kaymaklı’yı 4-2 mağlup ederek şampiyon olan Doğan Türk Birliği U15 futbolcuları maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Final gecesi sonunda düzenlenen törende U15 şampiyonu Doğan Türk Birliği’ne kupasını KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görevli TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Mithat Tekçam verirken, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da törende futbolcuları ve maçı yöneten hakemleri tebrik etti.



Fotoğraflar: Özgür GÖKSEL-Necati KÜLAHLILAR

