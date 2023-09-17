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Doğan, Esentepe’de ilk devrede esti

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Birinci Lig ekibi Esentepe ile Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği de Erdal Barut Stadında oynanan hazırlık maçında Doğan Türk Birliği, ilk devrede Selim Saygı ve Güvenç Sakallıoğlu’nun golleriyle sahadan 2 -0 galip ayrıldı

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Doğan, Esentepe’de ilk devrede esti
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Futbolda 2023 – 2024 sezonunun başlamasına kısa süre kala takımlar son hazırlık ve anı maçlarını oynadılar.
Birinci Lig ekibi Esentepe ile Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği de Erdal Barut Stadında oynanan hazırlık maçında karşılaştılar. Maça oldukça hızlı başlayan Doğan Türk Birliği, Selim Saygı ve Güvenç Sakallıoğlu’nun golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede Esentepe ve Doğan Türk Birliği’nin çabaları gol getirmezken, maçın skoru 0 – 2 şeklinde oldu.
 (Fotoğraf: Richard Beale)
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