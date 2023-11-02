Disiplin Kurulu’nun affı yok

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan KTFF Disiplin Kurulu oynanan maçlarda ve maç sonrasında olaylara sebep olan futbolcu ve yöneticilere ağır cezalar verdi.

1) 30.10.2023 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Çetinkaya TSK - Küçük Kaymaklı TSK AKSA Süper Lig müsabakasında Küçük Kaymaklı TSK Başkanı Akay Aşina’nın, müsabaka hakemine yönelik sarf ettiği, ağır hakaret, küfür ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki söylemlerinden dolayı, Yönetim Kurulu’nun DS-5/2023-2024 sayılı kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Mezkûr sevk konusu ile ilgili hakem ve gözlemci raporlarını değerlendirilmiş olup, Küçük Kaymaklı TSK Başkanı Akay Aşina’nın, maçın hakemlerine yönelik ağır hakaret, küfür içerikli sözler sarf ettiğine, keza müsabaka sonrasında hakem soyunma odasının olduğu yere gidip, ağır hakaret, küfür ve kişilik haklarına yönelik sözler sarf ettiğine bulgu yaparız.

Sonuç olarak, Küçük Kaymaklı TSK Başkanı Akay Aşina’ya, DT 41 (1)’in ihlalinden dolayı DT 41 (1) (B) uyarınca 55 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 28.10.2023 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke TSK – Göçmenköy İYSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında çıkan olaylar sırasında yedek kulübesinden gelerek karşı takım oyuncusuna yumruk attığı raporlardan tespit edilen 115684 lisans numaralı Emre Kınay’a DT 44(1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 28/10/2023 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke TSK – Göçmenköy İYSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen Göçmenköy İYSK 112684 lisans numaralı futbolcusu Lütfi Çilesun’a DT 44(1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 28.10.2023 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke TSK – Göçmenköy İYSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen Lefke TSK 115857 lisans numaralı futbolcusu Arda Gürses’e, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) 28.10.2023 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanan Yeniboğaziçi DSK – Doğan Türk Birliği AKSA A2 Süper Lig müsabakasında ilk yarı bitimini müteakip rakip takım futbolcusunun beline ayağı ile vurduğu tespit edilen Yeniboğaziçi DSK 113316 lisans numaralı futbolcusu Uğur Ertem’e, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6) 28.10.2023 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Düzkaya KOSK – Mormenekşe GBSK AKSA 1.Lig müsabakasının bitişini müteakip, rakibine eli ile vurmak sureti ile yere düşürdüğü ve saha içi olayların başlamasına sebebiyet verdiği raporlardan tespit edilen Düzkaya KOSK 106914 lisans numaralı futbolcusu Uğurcan Başayak’a, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7) 29.10.2023 tarihinde Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan Ozanköy SK – Lapta TBSK AKSA 1.Lig müsabakasında hakemin faul kararı sonrasında, rakip takım futbolcusuna kafa atmak sureti ile darp ettiği raporlardan tespit edilen Ozanköy SK 117708 lisans numaralı futbolcusu İbrahim Kunur’a, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

