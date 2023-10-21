Dev derbide Aslan kükredi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Mücadelede iki gol atan Icardi kulüp tarihine geçerken Mert Günok gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelede 3 gol atılırken bir de kırmızı kart çıktı.

Galatasaray karşılaşmanın 26. dakikasında Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra ise Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 69. dakikasında 69. dakikada Chamberlein attığı golle skoru eşitledi: 1-1.

Icardi 82. dakikada (Pen.) hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti ve karşılaşma bu skorla sona erdi: 2-1.

Üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Çalkantılı bir dönemden geçen Beşiktaş ise iki maç sonra mağlup oldu ve 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği çıkışı yakalamayan ve teknik direktör Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş ise oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Hanesine 16 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.