Derviş Kolcu, Lefke’yle görüştü

AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü, teknik adam Çağan Çerkez ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına getireceği isim için çalışmalarına başladığı bildirildi.

Lefke yönetimi önceki gün bu bağlamda geride bıraktığımız sezonu Küçük Kaymaklı’da geçiren Derviş Kolcu ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Tarafların beklentilerini ortaya koyduğu görüşmede Kolcu’nun özellikle mevcut kadronun korunmasını ve hedefin belirlenmesini istediği öğrenildi. Lefke’nin Kolcu’yu takımın başına getirmekte istekli olması sonrasında taraflar ilerleyen günlerde yeniden görüşmek üzere sözleştiği edinilen bilgiler arasında.

