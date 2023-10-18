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Derbinin hakemi Halil Umut Meler

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Trendyol Süper Lig'de 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek

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Derbinin hakemi Halil Umut Meler
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Trendyol Süper Lig’de 9. hafta müsabakaları 21 Ekim Cumartesi, 22 Ekim Pazar ve 23 Ekim Pazartesi günleri oynanacak. Söz konusu müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig’de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:
21 EKİM CUMARTESİ
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
22 EKİM PAZAR
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan
23 EKİM PAZARTESİ
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
 
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