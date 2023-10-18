Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Trendyol Süper Lig'de 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta müsabakaları 21 Ekim Cumartesi, 22 Ekim Pazar ve 23 Ekim Pazartesi günleri oynanacak. Söz konusu müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig’de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:

21 EKİM CUMARTESİ

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 EKİM PAZAR

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan

23 EKİM PAZARTESİ

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler

