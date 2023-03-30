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Derbinin hakemi Halil Umut Meler

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak

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Derbinin hakemi Halil Umut Meler
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

27. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

1 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 NİSAN PAZAR

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 NİSAN PAZARTESİ

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

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