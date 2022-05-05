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Derbinin hakemi Arda Kardeşler

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Spor Toto Süper Lig' de 36.haftanın hakemleri belli oldu Beşiktaş Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Hakem Fırat Aydınus’a ise aylar sonra maç verildi

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Derbinin hakemi Arda Kardeşler
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:
6 Mayıs Cuma:
20.00 AtakaşHatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Gaziantep FK-YukatelKayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Mayıs Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 MedipolBaşakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Mayıs Pazar:
16.00 Altay-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
9 Mayıs Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
 
 
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