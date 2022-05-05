Derbinin hakemi Arda Kardeşler

Spor Toto Süper Lig' de 36.haftanın hakemleri belli oldu Beşiktaş Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Hakem Fırat Aydınus’a ise aylar sonra maç verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

6 Mayıs Cuma:

20.00 AtakaşHatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK-YukatelKayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 MedipolBaşakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan



