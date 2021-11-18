Derbide Öztugay düdük çalacak

AKSA Birinci Ligde 10. hafta bu akşam oynanacak olan Gençler Birliği –Esentepe maçı ile başlayacak.
Yalova ile Bostancı Bağcıl, arasında Tahsin Mertekçi Stadında oynanacak olanBostancı derbisini Mustafa Öztugay yönetecek.
10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
19 Kasım Cuma, Saat 18:00
Gençler Birliği –Esentepe, Cumhuriyet Stadı, Hüseyin Eyyüpler
20 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
Mormenekşe – Çetinkaya, Cemal Balses Stadı, Zekai Töre
Görneç – Dörtyol, 3 Şehitler Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Maraş – Değirmenlik, Halil Kartal Stadı, İsfendiyar Açıksöz
21 Kasım Pazar, Saat 14:30
Düzkaya – Karşıyaka, Nihat Bağcıer Stadı, Turgay Misk
Yalova – Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay
İncirli – Yeni Boğaziçi, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Tufan Çerçioğlu
China Bazaar GG – Çanakkale, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.