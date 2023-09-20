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Dem’sCons. Çanakkale yabancılarını belirledi

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Aksa 1. Lig ekibi Dem’sCons. Çanakkale yabancı futbolcular Sercan Malik Gök, Yağız Küçük’le anlaşmaya varılarak renklerine bağladı

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Dem’sCons. Çanakkale yabancılarını belirledi
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Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, Dem’sCons. Çanakkale futbol takımda yer alacak yabancı futbolcuları belirledi. Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’sCons. Çanakkale’de 1. transfer döneminde yapmış olduğu transferlerle dikkat çekerken, son olarak yabancı futbolcuları belirleyerek takım kadrosuna kattı. Yeni sezonda zirveye oynayacak takım yaratmak için yola çıkan Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, anlaşmaya vardıkları yabancı futbolculara Futbol Federasyonunda resmi imzaları atılarak transfer noktalamış oldu.  
YABANCILAR TAMAM 
Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan’nın verdiği rapor doğrultusunda istenilen yerli futbolcular alınırken, yabancı futbolcular Sercan Malik Gök, Yağız Küçük’le anlaşmaya varılarak renklerine bağladı. 1. Hazırlık dönemi çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yoğun bir şekilde sürdürerek tamamlayan Dem’sCons. Çanakkale hafta başından beri 1. Müsabaka dönemi çalışmalarına başlayarak, deplasmanda oynayacağı Girne Halk Evi maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
FUTBOL FEDERASYONU’NDA İMZALAR ATILDI 
Yabancı futbolcular Sercan Malik Gök, Yağız Küçük’le anlaşmaya varan Dem’sCons. Çanakkale’de başkan Süleyman Can, Asbaşkan ve Futbol Federasyon Temsilcisi Abbas Mendeli, teknik direktör Ahmet Ogan’ın katılımıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzalar atıldı. Transferleri gerçekleştirilen Sercan Malik Gök, Yağız Küçük’le yabancı futbolcu transferi de tamamlayarak kadrosunu oluşturmuş oldu.
 
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