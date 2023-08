Dem’s Cons. Çanakkale güç depoluyor

Dem’s Cons. Çanakkale’de 26-29 Ağustos tarihleri arasında Pia Bella Hotel’de başlayan kamp çalışmalarında güç depolamaya devam ediyor

Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale’de 1.hazırlık dönemi kamp çalışmalar yoğun ve aralıksız bir şekilde devam ediyor. Dem’s Cons. Çanakkale’de 26-29 Ağustos tarihleri arasında Pia Bella Hotel’de başlayan kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde geçiyor.Dem’sCons. Çanakkale’de, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde yoğun bir şekilde devam ederken futbolcuların antrenmanlardaki istekli ve arzulu oluşundan teknik kadro son derece memnun. Yeni sezon 1. Hazırlık dönemi 2. Etap kamp çalışmalarını Pia Bella Hotel’de26 Ağustos’dan beri aralıksız olarak sürdüren yeşil beyazlı ekibin kampı yarın tamamlanıyor.BAŞKAN SÜLEYMAN CAN KAMPI YAKIN TAKİBE ALDIÇanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can ve yönetim kurulu Girne’de kamp yapan takımın çalışmalarını yakından takip etmek amacı dün kampı ziyaret etti. Başkan Süleyman Can, Asbaşkan ve Futbol Federasyon temsilcisi Abbas Mendelikampı ziyaret ederek teknik kadro ve futbolcularla görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler alınırken, yapılan ziyaret moralleri oldukça yükseltti. Başkan Süleyman Can yönetimi Düzkaya ile oynanan hazırlık maçını da izlerken, kafileyle akşam yemeğini birlikte yenilerek sonrasında kısa süreli sohbet toplantısın yapılarak moral motivasyonu da üst seviyeye çıkardı.BİRİKTELİK ÜST DÜZEYDEDem’sCons. Çanakkale kamp çalışmalarını Pia Bella Hotel’desürdürürken, sporcu Sorumluları Mehmet Bakar, Ramadan Şemsettin, Fizyoterapist Ali Baletti, Sağlıkçı Soner Sarıdan, malzemeci Zafer Çoban sürekli takımla birlikte olmalarıyakından ilgi göstermeleri arkadaşlık bağları, birlik beraberliğin sağlanması ile birlikte takım olgusunun geliştirilmesine katkı koyarken, otel içerisinde espirili yaklaşımlar, hoş sohbetler kampın oldukça neşeli geçmesini sağlıyor.VERİMLİ GEÇİYORDem’sCons. Çanakkale teknik direktörü Ahmet Ogan,yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaramanyönetiminde kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan yapılırken, antrenman temposunun her geçen gün artarken antrenmanların dışında Hotel içerisinde yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog kurmaları, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmeleri moral motivasyonu yükseltti. Dem’sCons. Çanakkale’de mevcut kadroya yapılan transferler ile futbolcuların takım içi uyumu sağlandığını belirten teknik direktör Ahmet Ogan kampın çok verimli geçtiğine vurgu yaparak lige kadar hazır hale geleceklerini söyledi.HAZIRLIK MAÇLARIPia Bella Hotel’de4 günlük kamp çalışmalarını sürdüren Dem’ Cons. Çanakkale ilk hazırlık maçında 1.lig ekiplerinden Düzkaya ile Pia Bella Sports Center sahasında oynadığı karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.