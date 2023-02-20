Demirhan, Değirmenlik’in genç yıldızlarını kaptı

İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk hedefinde olan Demirhan, ara transferde kadrosunu güçlendirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, ligden ihraç ettiği Değirmenlik kulübünün A2 Takımının önemli futbolcuları, BTM ara transfer döneminde başka kulüplere kiralanarak futbola devam edecekler. Bu futbolculardan ikisi ise Değirmenlik A2 Takımın gelecek vaat eden yıldız oyuncuları Can Babahan ve Egemen Nurali oldu.

Demirhan’a kiralanan hücum oyuncusu Can Babahan ve defans oyuncusu Egemen Nurali, Demirhan’ın şampiyonluk hedefine katkı koymak için çalışacaklar. Demirhan ise yapmış olduğu bu transferler ile hem takımı güçlendirdi hem de 1. Lig’e çıkma adına önemli adımlar attı.

