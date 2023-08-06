Değirmenlik’ten farklı hazırlık:1-7

Sezon öncesi çalışmalarına aralıksız devam eden Miracle Değirmenlik takımı bugün oynadığı ilk hazırlık maçını farklı kazandı. Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında Lapta’ya konuk olan Miracle Değirmenlik takımı deplasmanda maçı 1-7 kazandı. Şükrü Erdoğan(3), Kasım Tağman(2), Can Babahan ve Hüseyin Sadıklar’ın golleri ile ilk hazırlık maçını farklı kazanan Miracle Değirmenlik takımı yarını dinlenerek geçirecek.
MİRACLE DEĞİRMENLİK KARTEPE YOLCUSU
1.Lig temsilcisi Miracle Değirmenlik 7-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği yurt dışı kampı için bu sabah adadan ayrılıyor. İzmit Kartepe de gerçekleştirilecek olan bir haftalık yurt dışı kampına 23 oyuncu dahil edildi.
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