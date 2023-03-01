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Değirmenlik’te Maydon, görevinden ayrıldı

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Değirmenlik’te Maydon, görevinden ayrıldı
Süper Lig’in ilk devre sonunda KTFF talimatlarına uymaması nedeniyle ligden düşürülen Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nde yol ayrımı yaşandı.
Gelecek sezon 1. Ligde mücadele edecek olan MiracleDeğirmenlik’in teknik ekibinde yer alan kondisyoner Hasan Maydon görevinden ayrıldı. Maydon’un bundan sonraki süreçte takıma başarılar dileyerek kararını ilettiği öğrenildi.
Daha önce Mağusa Türk Gücü’nde bu görevi yürüten Maydon, Özgü Bayraktar’ın teknik ekibinde bu sezon 10. haftada MiracleDeğirmenlik’te görev yapmaya başlamıştı.
 
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