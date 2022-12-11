Değirmenlik, ilk devreden işi bitirdi

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Ali Özer, Halil Atlar, Serkan Özdenkci
Hamitköy:Tolga, Toykan, Ömer, Emmanuel,Derviş(57.Dk Osman), Sercan, Mert, Cemre, Mehmet Koyuncu(57.Dk Serhat), İbrahim Güler,Ardahan(65.Dk Kemal)
Miracle Değirmenlik; Hasan Piro, Burak, Hasan Ulukök,Adil,Akabueze(90+3.Dk Burak Aslan),Şükrü(89.Dk Murat),Kasım(79.Dk Justice),Hüseyin Deynekli,Barkın,Bahadır,Ulaş
Goller: 25.Dk Hasan Ulukök,38.Dk(P)Burak, 45+2.Dk: Hüseyin Deynekli(Değirmenlik)
AKSA Süper Ligin 12. Haftasında Hamitköy, MiracleDeğirmenlik’iEsat Erdoğmuş Stadında konuk etti.
9.Dk: Hamitköy atağında Mehmet Koyuncu’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Emmanuel kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya gönderdi.
25.Dk : Değirmenlik’te kullanılan köşe atışında oluşan karambolde Hasan Ulukök’ün vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 0-1 Değirmenlik
38.Dk: Hamitköy savunmasında İbrahim Güler’in hatasında topu alan Kasım, İbrahim’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burak topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 Değirmenlik
45+2.Dk: Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli soldan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-3 Değirmenlik
67.Dk: Hamitköy atağında Cemre soldan ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan Piro gole izin vermedi.
86.Dk: Hamitköy atağında İbrahim Güler’in vuruşunda top direkten geri geldi.
Griye kalan dakikalarda iki takımın çabası başka gol getirmeyince maç Hamitköy 0 – Miracle Değirmenlik 3 şeklinde tamamlandı.
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