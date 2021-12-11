Davulculu Cihangir’den, lidere çelme

Cihangir yeni teknik direktörü Toygar Davulcu yönetiminde çıktığı ilk maçta lider Mağusa Türk Gücü ile berabere kaldı. Mağusa Türk Gücü ise galibiyet serisini sonlandırdığı maç sonunda, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü

Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Ali Özer, Engin Akkagün, Abdullah Genç

Cihangir: Hamit, Nurettin, Musa (Dk.86 Berhan), Hakan Karacaoğlu, Selçuk (Dk.75 Osman), Mishali, Muhittin, Tacettin, Barkın (Dk.90 Ali), Taner, Zihni

MTG: Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü, Adil, Sadık, Nevzat (Dk.23 Lawrance9, Kossi, Bünyamin, Arif (Dk.85 Uvanç), Emre Özsin (Dk.70 Mehmet Erol), Şenol

Kırmızı kart: 29.Dk Mehmet Gürlü (MTG)

Goller: 77.Dk Nurettin (Cihangir)- 27.Dk Sadık (MTG)



AKSA Süper Lig'de lider Mağusa Türk Gücü deplasmanda haftaya teknik adam değişikliğiyle başlayan ve hızla alt sıralara gerileyen Cihangir'e konuk oldu. Mağusa Türk Gücü, Mehmet Gürlü’nün kırmızı kart görmesiyle maçın 1 saati aşkın süre Cihangir Stadı'ndaki maç 1 – 1 eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmada Sadik Balarabe ile öne geçen Mağusa ekibine Cihangir'den cevap Nurettin Gecekusu'ndan geldi.

11.Dk: MTG atağında Sadık etkili vurdu ancak kaleci Hamit gole izin vermedi.

27.Dk: MTG kontra atağında Emre Özsin’in pasıyla ceza sahasına giren Sadık, rakibi Hakan’dan kurtulup vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Cihangir 0-1 MTG

29.Dk: Cihangir atağında Mehmet Gürlü rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

77.Dk: Cİhangir’de kullanılan köşe atışında Nurettin güzel bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Cihangir 1-1 MTG

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 26'ya yükseltirken, Cihangir de 16 puana yükseldi. Ligin 14.haftasında Cihangir takımı Girne Halk Evi'ne konuk olurken, Mağusa Türk Gücü de kendi evinde Hamitköy'ü ağırlayacak.

