Davulcu: Ayaklarımız maçta aklımız da kupa maçında olacak

Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, Mesarya takımıyla güzel bir bölge derbisi oynayacaklarını belirterek “Bu maçtan 3 gün sonra da kupa maçlarımız olacak. Onun için ayaklarımız maçta ancak aklımız da kupa maçında olacaktır” dedi

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligde liderin takipçisi olan Cihangir takımının tecrübeli teknik direktörü Toygar Davulcu, ligde bu hafta sonu oynayacakları Mesarya maçı öncesinde gazetemize maçla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Davulcu, Süper Ligin bu sezon iki güçlü ekibi olan Cihangir ile Mesarya’nın karşılaşacağı bu maçta her iki tarafında kazanma hedefinde olduğunu bildiklerini ifade ederek “Güzel bir bölge derbisi olacağını düşünürüm. Tabii ki her iki tarafta kazanma isteyecek. Ancak bu maçtan 3 gün sonra da kupa maçlarımız olacak. Onun için ayaklarımız maçta ancak aklımız da kupa maçında olacaktır. Zira her halükarda lig yarışında da kupa da olmak istiyoruz. Bu nedenle de bu maçı da kazanmak için oynayacağız” dedi.

Bölge derbisi olarak adlandırdığımız bu önemli karşılaşmanın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada centilmenliğin ön planda olacağını düşündüğünü ifade eden Toygar Davulcu “Bu maçında centilmence, izleyenlerin keyif alacağı bir maç olacağını bekliyorum” dedi.

Takımda sakatlığı olan Ali Öztürk dışında eksikleri olmadığını belirten Davulcu, kazanmak için oynayacaklarını sözlerine ekledi.