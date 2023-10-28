Cihangir’in affı yok

Aksa Süper ligde zirvede yer alan Cihangir, ligde alt sıralarda yer alan Pera L.Gençlerbirliği’ni ilk devrede bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek kayıpsız yoluna devam etti

Cihangir StadıHüseyin Özkan, Serkan Alkın, Hakan GökHasancan, Sercan (62’Berhan) Selçuk, Meye, Muhittin, Yankı (46’Ali Öztürk) Mikail, Babacar (84’Engin) İ.Karadal (72’Nurettin) Çağrı (46’Berkem) HakanHamit, Mehmetali (60’Abdulaziz) Sertan, A.Kara (69’Bülent) Osman, Eray, Berk (90+2’Erhan) Arda (46’Galip) Peter, Gabriel14-37’Meye, 32’Sercan16’SertanAksa Süper Ligin 6. Haftasının açılış gününde kayıpsız zirve yarışını sürdüren Cihangir konuk ettiği ilk 3 puanını geçtiğimiz hafta alan pera L. Gençlerbirliği’ni mağlup ederek 6’da 6 yaparak iddiasını sürdürdü.3.dakikada Gençlerbirliği atağında Peter altı pas içinde çaprazdan vurdu direk dibinde Hasancan pozisyonu uzaklaştırdı.15.dakikada gelişen Cihangir atağında Meye, Babacar ile duvar pası yaptı ve aldığı topla kaleci ile karşı karşıya topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.16.dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet Kara’nın pasında Sertan gelişine sert ve düzgün vurarak topu ağlara gönderdi 1-1.21.dakikada Eray sağ çaprazdan indi vuruşunda Cihangir kalecisi Hasancan başarılıydı.33.dakikada kazanılan korner atışında Yankı’nın ortasına Sercan iyi yükseldi vurdu ve topu ağlara gönderdi 2-1.36.dakikada gelişen bir başka Cihangir atağında ara pasında Meye kaleci Hamit ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve skor 3-1 oldu.62.dakikada Muhittin ceza alanına girdi sert vurdu top direği yaladı dışarı gitti.74.dakikada Muhittin kaleci Hamit ile karşı karşıya vuruşunu Hamit çıkardı.Karşılaşma 3-1 Cihangir lehine sonuçlandı.