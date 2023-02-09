Cihangir’in Abdurrahman Can Dayar üzüntüsü

Cihangir Gençlik Spor Kulübü futbolcusu Abdurrahman Can Dayar, depremde yaşamını yitirdi

AKSA Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü, sezon başında kadrosuna kattığı Abdurrahman Can Dayar’ın depremde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada sezon başında yerli statüyle kadroya dahil edilen, ilk 8 haftada bazı maçlarda oyuna sonradan girerek görev alan Dayar’ın hayatına Türkiye’de devam etmekararı alarak takımdan ayrıldığı bildirildi.

Kulüp, oyuncuyla ilgili olarak Çarşamba günü yaptığı açıklamada ise kendisinden haberalınamadığını, Adıyaman’da Merkez Turgut Reis Mahallesi 162. sokakta 5 katlı binanın 2.katında annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte ikamet eden Dayar’dan depremin olduğu andan itibaren haber alınamadığı açıklanmıştı.

Cihangir dün yaptığı açıklama ile Dayar’ın depremde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

“Sezon başında takımımıza katılan, daha sonra ailesinin yanında Türkiye’de hayatınadevam etme kararı alan futbolcumuz Abdurrahman Can Dayar’ı yaşanan depremdekaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırdiliyoruz. Dualarımız seninle, sizlerle”.



