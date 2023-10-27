Cihangir’de zorlu kapışma

Zirve yarışında olan Cihangir, hedefini bu maçı da kazanarak yoluna azimli ve istekli olarak devam etmek olarak belirlerken, Pera L. Gençler Birliği ise bu maçtan puan veya puanlarla evine dönmek istiyor

Necati KÜLAHLILARAksa Süper Ligin 6. haftasında zirve yarışında olan Cihangir, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Pera L. Gençler Birliği takımları bugün zorlu bir maç için Cihangir’de karşı karşıya gelecekler. Bu karşılaşma öncesi Cihangir ve Pera L. Gençler Birliği teknik adamları düşüncelerini gazetemize paylaştılar.DAVULCU: GALİBİYETE İNANCIMIZ TAMKendi evinde karşılaşacağı Gençler Birliği maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyen Cihangir’de teknik direktör Toygar Davulcu, kısaca görüşlerini paylaştı.Davulcu “Gençler Birliğini en iyi şekilde misafir edeceğiz. Takım olarak hırslı azimli ve istekli olarak devam etmek istiyoruz.” diyerek bu konuda inançlarının tam olduğunu belirtti.Davulcu, 90 dakika sonunda 3 puanı alıp yollarına devam etmek istediklerinin altını çizerek, zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek istediklerini vurguladı.OSUM: PUAN VEYA PUANLAR ALMAMIZ LAZIMGençler Birliği teknik adamı Abbas Osum “Yeniboğaziçi maçında aldıkları galibiyet anlam kazanması için cihangir maçından da puan ve puanlar almamız lazım. Biliyoruz Cihangir takımı da 5’te 5 yapan saygı duyulması gereken bir takım zor bir deplasman elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.