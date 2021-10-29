Cihangir’de süper heyecan yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde yedinci hafta bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Tansiyonu yüksek olacak haftanın en önemli maçı olan Cihangir Stadındaki, lider Cihangir ile takipçisi MeritAlsancak Yeşilova arasındaki maçı Evren Karademir yönetecek.

Yedinci hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

DTB – Lefke, Şht Şevket Kadir Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Binatlı – Mesarya, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay

MTG – YAK, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa

Cihangir – MAY, Cihangir Stadı, Evren Karademir

31 Ekim Pazar, Saat 14:30

Gönyeli – BÜY, Gönyeli Stadı, Emre Öztaşlı

GHE – KK, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

Hamitköy Dumlupınar, Esat Erdoğmuş Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Saat 18:00

Göçmenköy – TOL, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek

