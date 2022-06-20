Cihangir’de 2. Hüseyin Karavezirler dönemi

Cihangir Gençlik Spor Kulübü 31. Genel Kurul gerçekleştirildi.

Kulüp lokalinde dün akşam yapılan genel kurulda Divan başkanlıklarını Yunus Konaç ile Onay Hacıküçük yaparken başkanlık için tek aday olan Hüseyin Karavezirler güven oyu alıp yeniden başkanlığa seçildi.

