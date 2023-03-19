Cihangir, zirve yarışından koptu

Stad: M. Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Cem Öksüzoğulları, Yusuf Atlar
Merit A. Yeşilova: Kemal, Billy Mehmet, Mejdi Direniş, Memduh Sarıoğlu, Fidelıs Iria, Selçuk Dilik(M. Tekin), Cemal Yaşınses, Yasin (Mehmet),Gökhan(Bayram), Güvenç,( M. Vardi), Fatih
Cihangir: Dursun, Nurettin, Selçuk, Babacar Diop, Hakan,(Berhan), Muhittin, Sercan, Erol, Mikail, Ali (Rahmi), Yankı (Tacettin)
GOLLER: Dk.77 ve 80 Cemal Yaşınses, Dk.90+4 Mehmet Fatih Parlak (Yeşilova)
AKSA Süper Lig’in 21. haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Cihangir’i konuk etti. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde bulduğu gollerle Yeşilova mücadeleyi 3-0 kazandı. Geçtiğimiz hafta Yenicami’ye yenilerek zirve yarışında yara alan Cihangir, bu mağlubiyet sonrasında da yarıştan uzaklaşmış oldu. Yeşilova’nın galibiyet golleri 77 ve 80. dakikalarda Cemal Yaşınses ile 90+4. dakikada Mehmet Fatih Parlak’tan geldi. Bu sonuçla son dört maçında 10 puan alan Yeşilova 24 puana yükseldi, Cihangir ise lider MTG’nin ardından maç fazlası ile 7 puan geride 48 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Yeşilova, Yonpaş Dumlupınar’a konuk olacak. Cihangir ise Türk Ocağı’nı konuk edecek.
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