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Cihangir, Toygar Davulcu’yla yola devam

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Cihangir, Toygar Davulcu’yla yola devam
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Süper Lig ekibi Cihangir, yeni sezona yönelik kadro planlamasına başlarken teknik direktör Toygar Davulcu ile de devam kararı aldı.
Süper Lig'de ikinciliğin yanı sıra Kıbrıs Kupası'nda final oynayan Cihangir'de başkan Hüseyin Karavezirler ile biraraya gelen tecrübeli teknik adam imza atarken transferde izlenecek yol konusunda da görüş alışverişinde bulundu.
Anlaşma Cihangir Kulübü sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:
“Mart ayında prensip anlaşmasına vardığımız, 2022-2023 Aksa Süper Lig ikincisi olan ve Northernland Kıbrıs Kupasında final oynayan takımımızın teknik direktörü Toygar Davulcu hocamız ile resmi imzaları bugün attık.”
 
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