Cihangir farklı kazandı

AKSA Süper Lig ekibi Cihangir konuk ettiği Birinci Lig ekibi Esentepe’yi 6 -3 gibi farklı skorla mağlup etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun deprem faciası nedeniyle verdiği 2 haftalık aranın sonuna gelinirken, takımlar hazırlık maçlarıyla maç eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.

AKSA Süper Lig ekibi Cihangir ile Birinci Lig ekibi Esentepe, Cihangir Stadı’nda hazırlık maçında karşılaştılar. AKSA Süper Lig ekibi Cihangir, rakibini gol yağmuru şeklinde geçen karşılaşma sonunda 6 – 3’lük skorla mağlup etti.

Karşılaşmada iki kez Esentepe takımı öne geçmesine karşı Cihangir arka arkaya bulduğu gollerle farklı kazandı.

Cihangir’de Tacettin 2 gol, Babacar, Yankı, Sercan ve Muhittin golleri atarken, Esentepe’de ise Emek, Ege Can ve Deniz golleri atan isimleri oldu.

