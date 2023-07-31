Cigi ve Tahir, resmen Binatlı’da

Güzelyurt’un 1. Lig ekiplerinden Binatlı takımı geçtiğimiz gün anlaşmaya vardığı iki futbolcuya resmi imzaları attırdı.

Sarı yeşilliler, Miracle Karşıyaka'dan Mehmet Gürpınar (Cigi) ve Tahir Sovukoluk'u federasyonda attırdığı imzalarla resmen kadrosuna kattı.

Başarılı isimlerin imza törenindeBinatlı Başkanı Veleddin Taşkent ile yöneticilerden Uğur Hudut hazır bulundular.

