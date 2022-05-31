Çetinkaya’da Mehmet Tatar aday gibi

Çetinkaya Kulübü’nün eski başkanlarından Mehmet Tatar, başkanlık için çalışmalar yaparken, yönetimini bir hafta içinde genel kurula sunacak

Süper Lig’e yeniden yükselen Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün eski şampiyon başkanlarından ve camianın önde gelenlerinden olan Mehmet Tatar, güçlü bir yönetimle göreve gelmek için düğmeye bastı.

Camiaya gönül vermiş ülkenin önde gelen iş insanlarıyla bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Mehmet Tatar’ın yönetim kadrosunu bu hafta içersinde genel kurula sunması bekleniyor.

