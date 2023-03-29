Çetinkaya U-12 Uluslararası turnuvada oynayacak

Çetinkaya U12 takımı, Avrupa’nın önemli kulüplerinin katılacağı 2023 Uluslararası İzmir U12 Cup’a resmi davet aldı

Çetinkaya Türk Spor Kulübü U12 takımı, Avrupa’nın en önemli gençlik turnuvaları ve ‘‘çocuk şenlikleri’’ arasında yer alan, 7-9 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek 2023 Uluslararası İzmir U12 Cup’a resmi davet aldı. Çetinkaya ile beraber bu turnuvada dünya futbolunun önemli kulüpleri ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüpler de yer alacak.

IŞIK: ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLERİM

Türkiye’de futbol altyapısı denince akla gelen ilk kulüp olan Altınordu Futbol Kulübü, Çetinkaya’ya resmi davet yazısı gönderdi. Konu ile ilgili olarak Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi Koordinatörü Salih Işık şu ifadeleri kullandı: “Bugün tarihi bir olayı sizlerle paylaşmanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Altınordu Spor Kulübünün düzenlemiş olduğu uluslararası U12 Cup 6 - 10 Nisan 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecektir, Dünya’nın sayılı takımlarının da katılacağı bu büyük organizasyona FIFA ve UEFA’nın tanıdığı Kıbrıs Federasyonu (KOP) kurucu üyesi Çetinkaya Türk Spor Kulübümüzün U 12 takımı da yerini alacaktır. Ülkemize, çocuklarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

260 KULÜP, 6 BİNİN ÜZERİNDE FUTBOLCU

Altınordu Futbol Kulübü’nden gönderilen resmi davet yazısında şu ifadelere yer verildi: “Değerli kulübünüzü, Avrupa’nın en önemli gençlik turnuvaları ve ‘‘çocuk şenlikleri’’ arasında yer alan, 7-8-9 Nisan 2023 tarihlerinde İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde düzenlenecek 2023 Uluslararası İzmir U12 Cup’a davet ediyoruz. Altınordu Futbol Kulübü olarak en büyük amaçlarımızdan biri, ‘‘Çocuklarımız geleceğimiz’’ sloganımız kapsamında, Dünya Çocuklarını buluşturarak, birbirileriyle futbol oynamalarını sağlamak, böylelikle onlara kendi deneyimlerini ve sosyal-kültürel etkileşimlerini yaratmaları için şans ve fırsat vermektir. Bu doğrultuda; Uluslararası İzmir U12 Cup, 2014 yılından günümüze kadar yaklaşık 260 kulübün ve 6 binin üzerinde küçük yaştaki futbolcunun çocukluklarını keyifle yaşadığı olduğu bir buluşma noktası olmuştur. 2023 Uluslararası İzmir U12 Cup’a katılımınızın konfirmesi için, resmi onay mektubunuzu mümkün olan en kısa sürede göndermenizi rica ederiz.”



