Çetinkaya şampiyonluk kupasını aldı

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Birinci Lig'de şampiyon olan Çetinkaya bugün oynadığı karşıyaka maçından 2-2 beraberlik ayrılsada şampiyon olarak tekrardan Süper Lige döndü.

Maçtan sonra Çetinkaya'ya şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu verdi.