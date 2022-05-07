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Çetinkaya şampiyonluk kupasını aldı

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Çetinkaya şampiyonluk kupasını aldı
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Birinci Lig'de şampiyon olan Çetinkaya bugün oynadığı karşıyaka maçından 2-2 beraberlik ayrılsada şampiyon olarak tekrardan Süper Lige döndü.
Maçtan sonra Çetinkaya'ya şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu verdi.
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