banner762
banner815
“Hani havalar ısındıkça fiyatlar düşecekti?”
“Hani havalar ısındıkça fiyatlar düşecekti?”
47 0
Lefkoşa ralliye doyacak
Lefkoşa ralliye doyacak
26 0
 
102 0
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
250 0
Kadir Gecesi idrak ediliyor
Kadir Gecesi idrak ediliyor
8 0
Elektrikte indirim bir aylık olacak
Elektrikte indirim bir aylık olacak
54 0
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
9 0
banner797
banner794

Çetinkaya şampiyon

banner476

Bostancı Bağcıl'ın KTFF Yönetim Kurulu tarafından ligden çıkarılması sonrasında Çetinkaya hükmen galip sayılarak şampiyonluğunu ilan etti

banner825
Çetinkaya şampiyon
AKSA Birinci Lig’den Süper Lig’e terfi etmeyi geçtiğimiz hafta garantileyen Çetinkaya, lig şampiyonluğu için kalan iki haftada 1 puana ihtiyaç duyuyordu. Bostancı Bağcıl’ın KTFF Yönetim Kurulu tarafından ligden ihraç edilmesi sonrasında Bağcıl, kalan maçları olan Çetinkaya ve Miracle Değirmenlik maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılacak. Böylelikle Çetinkaya alacağı bu puanlarla terfinin ardından 2021-22 sezonu şampiyonluk ipini de göğüslemiş oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.