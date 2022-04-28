Çetinkaya şampiyon

Bostancı Bağcıl'ın KTFF Yönetim Kurulu tarafından ligden çıkarılması sonrasında Çetinkaya hükmen galip sayılarak şampiyonluğunu ilan etti

AKSA Birinci Lig’den Süper Lig’e terfi etmeyi geçtiğimiz hafta garantileyen Çetinkaya, lig şampiyonluğu için kalan iki haftada 1 puana ihtiyaç duyuyordu. Bostancı Bağcıl’ın KTFF Yönetim Kurulu tarafından ligden ihraç edilmesi sonrasında Bağcıl, kalan maçları olan Çetinkaya ve Miracle Değirmenlik maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılacak. Böylelikle Çetinkaya alacağı bu puanlarla terfinin ardından 2021-22 sezonu şampiyonluk ipini de göğüslemiş oldu.

