Çetinkaya, İncirli’de hata yapmadı

Stadyum: İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Ali Akçınar, Serdar Gürpınar
İncirli:Ferhat, Ramadan, Sami, Salih, Halit (Dk.46 Halil), Volkan, Mehmet Turgut (Dk.60 Bekir), Çağın (Dk.55 Ahmet), Hikmet, Altay (Dk.83 Mert), Nahit
Çetinkaya: Ozan, Tunç, Behiç, İbrahim Köse, Mustafa Atlar, Çağdaş (Dk.40 Recep), Ertan (Dk.65 Erhan), Burak, Cemal, Yusuf,Ömer (Dk.83 Özcan)
Goller: Dk.85 Sami (İncirli)- Dk.10 ve 50 İbrahim Köse, Dk.90 Mustafa Atlar
AKSA Birinci Ligde istikrarsız sonuçlar alan İncirli ile son haftaların formda takımı Çetinkaya arasında oynanan maçı Çetinkaya, deplasmanda 3 – 1 kazandı.
Maça Çetinkaya oldukça etkili başladı. Konuk ekip ilk devreyiİbrahim Köse’nin golüyle 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devreye de etkili başlayan sarı kırmızılılar İbrahim Köse ile farkı 2’ye çıkardı. 0 – 2 Son bölümde gol için yüklenen İncirli, kalecinin önde olmasından yararlanan Sami ile 85’te farkı 1’e indirdi.
Çetinkaya son anlarda Mustafa Atlar ile kendisini rahatlatıp skoru belirleyen golü bulurken, 18 puanla liderliğe yükseldi. 1 – 3
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