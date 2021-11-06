Çetinkaya, İncirli’de hata yapmadı

İncirli tarihinde ilk kez karşılaştığı Çetinkaya’ya evinde mağlup oldu. Deplasmandan 3 puan çıkarıp çıkışını sürdüren Çetinkaya maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Stadyum: İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Ali Akçınar, Serdar Gürpınar

İncirli:Ferhat, Ramadan, Sami, Salih, Halit (Dk.46 Halil), Volkan, Mehmet Turgut (Dk.60 Bekir), Çağın (Dk.55 Ahmet), Hikmet, Altay (Dk.83 Mert), Nahit

Çetinkaya: Ozan, Tunç, Behiç, İbrahim Köse, Mustafa Atlar, Çağdaş (Dk.40 Recep), Ertan (Dk.65 Erhan), Burak, Cemal, Yusuf,Ömer (Dk.83 Özcan)

Goller: Dk.85 Sami (İncirli)- Dk.10 ve 50 İbrahim Köse, Dk.90 Mustafa Atlar



AKSA Birinci Ligde istikrarsız sonuçlar alan İncirli ile son haftaların formda takımı Çetinkaya arasında oynanan maçı Çetinkaya, deplasmanda 3 – 1 kazandı.

Maça Çetinkaya oldukça etkili başladı. Konuk ekip ilk devreyiİbrahim Köse’nin golüyle 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devreye de etkili başlayan sarı kırmızılılar İbrahim Köse ile farkı 2’ye çıkardı. 0 – 2 Son bölümde gol için yüklenen İncirli, kalecinin önde olmasından yararlanan Sami ile 85’te farkı 1’e indirdi.

Çetinkaya son anlarda Mustafa Atlar ile kendisini rahatlatıp skoru belirleyen golü bulurken, 18 puanla liderliğe yükseldi. 1 – 3

