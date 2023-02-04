Çetinkaya, Hamitköy’ü evinde avladı

Çetinkaya, konuk olduğu Hamitköy’ü ilk devrede Cemal ve Eren ikinci devrede ise Ramadan’ın attığı gollerle 3 -0 mağlup ederek Hamitköy’ün üzerine çıkarak düşme potasından kurtuldu

Stadyum:Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler:Serhan Şimşek, Özal Çağlayan, Selim Kaynarca

Hamitköy: Batuhan, Toykan, Orhan, Kemal, Ömer, Faye, Mert, Serhat, Cemre, Osman, İbrahim Güler

Çetinkaya: Kani, Burak, Mehmet Söker, Agit, Berkant, Cemal, Eren, Ramadan, Çağlar, Recep, Agoha

Goller: 18.Dk Cemal, 38.Dk Eren, 63.Dk Ramadan (Çetinkaya)



AKSA Süper Ligin 17. Haftasında Hamitköy, Çetinkaya’yı Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.

Hamitköy, maça etkili başlasa da kontra ataklarda Çetinkaya etkili oldu. Toykan’ın net pozisyonda Kani’yi geçemediği pozisyon sonrasında 18’de Cemal Kurt kontra atakta takımını öne geçirdi. 0 – 1

Golden sonra da Hamitköy etkili olmaya çalışsa da 38’de Eren, Çetinkaya’yı rahatlatan golü attı. 0 – 2 İlk devrenin son bölümünde Hamitköy yüklense de Kani kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Hamitköy’ün, Cemre’nin pozisyonundaki penaltı beklentisi sonuçsuz kalınca devre 0 – 2 tamamlandı.

İkinci devreye de Hamitköy, etkili başlasa Çetinkaya yine kontra ataklarda etkili olurken, 3. Gol 64’te Ramadan’ın klas vuruşu sonunda geldi. 0 – 3

3 – 0’dan sonra oyun disiplininden kopan Hamitköy karşısında Çetinkaya birçok pozisyon bulmasına rağmen bunları gole çeviremedi ve maç 0 – 3 sona erdi.

