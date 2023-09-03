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Çekişmeli hazırlık maçları

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Çekişmeli hazırlık maçları
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Futbolda 2023 – 2024 sezonunun açılması için geri sayım devam ederken, takımlar, hazırlık ve anı maçları ile hem eksikliklerini görmeye hem de oyun planlarını oturtmaya çalışıyorlar.  Hafta sonu oynanan hazırlık maçları hem gollü hem çekişmeli geçti.
Cumartesi ve Pazar günü oynanan hazırlık ve anı maçlarının sonuçları şöyle:
Cihangir – Göçmenköy, 1 – 2
Mesarya – Karşıyaka, 3 – 3
Yeni Boğaziçi – Mormenekşe, 2 – 3
Değirmenlik – Doğan Türk Birliği, 1 – 2
Binatlı – Türk Ocağı, 2 – 0
Hamitköy – Düzkaya, 1 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Lapta, 2 – 2
Esentepe – Çanakkale, 2 – 1
Geçitkale – Maraş, 2 – 1
Yalova-Yenicami: 4-5
M. Hacıali Yılmazköy – Çetinkaya: 2 – 1
 
 
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